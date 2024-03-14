Экс-чемпион UFC Сен-Пьер обратился к Арману Царукяну

Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с прославленным канадским бойцом, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«UFC 299», — написал Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

«Приятно было познакомиться, желаю удачи», — обратился к Арману Сен-Пьер.

Напомним, в следующем поединке Царукян встретится с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой запланирован на юбилейный турнир UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля по московскому времени.

В общей сложности Арман провёл 24 поединка в ММА, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения.