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Экс-чемпион UFC Сен-Пьер обратился к Арману Царукяну

Экс-чемпион UFC Сен-Пьер обратился к Арману Царукяну
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Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с прославленным канадским бойцом, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«UFC 299», — написал Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

«Приятно было познакомиться, желаю удачи», — обратился к Арману Сен-Пьер.

Напомним, в следующем поединке Царукян встретится с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой запланирован на юбилейный турнир UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля по московскому времени.

В общей сложности Арман провёл 24 поединка в ММА, в которых одержал 21 победу и потерпел три поражения.

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