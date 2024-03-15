Махачев оценил шансы Волкановски вновь стать чемпионом UFC после нокаута от Топурии

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о недавнем поединке между австралийцем Александром Волкановски и испанцем Илией Топурией. Их бой состоялся в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298 и завершился во втором раунде нокаутом в исполнении Илии.

«Волкановски вернулся рано. Все знают, что он воин, он готов драться хоть каждый день. Но я всегда говорил, что у него очень плохая команда. Они должны были его остановить. Это не его ошибка, это ошибка команды. Команда должна была сказать ему: «Ты торопишься». Ему стоило минимум три-четыре месяца только отдыхать и восстанавливаться, никаких тренировок. Такое возвращение — большая ошибка. Но он воин, он может вернуться и снова выиграть пояс», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.