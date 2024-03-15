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Пётр Ян отказался подписывать контракт с UFC на шесть боёв

Пётр Ян отказался подписывать контракт с UFC на шесть боёв
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян высказался на тему своего контракта с промоушеном UFC. В рамках действующего соглашения Петру осталось провести два боя в лиге Даны Уайта. Ян рассказал, что ранее ему предложили новый контракт на шесть поединков, но он решил его не подписывать.

«По контракту мне осталось два боя. Сразу после предыдущего боя, который состоялся не в нашу пользу, мне сразу предложили контракт ещё на шесть поединков, но я не стал его подписывать. Сейчас я думаю, что надо улучшить свои позиции и там будет уже другой разговор, это будет более правильно», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ранее Ян показал свежее фото после победы на турнире UFC 299.

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