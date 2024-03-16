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Мераб Двалишвили ответил Шону О'Мэлли, захотевшему бой с ним

Мераб Двалишвили ответил Шону О'Мэлли, захотевшему бой с ним
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Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили обменялись репликами в соцсетях. Сперва О'Мэлли заявил, что хочет бой с Двалишвили.

«Я хочу бой с Марабом! 2025 год будет легендарным», − написал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Мераб Двалишвили, похоже, готов принять вызов американского бойца.

«Я ждал этого вызова семь лет, но ты хочешь драться с Марабом? Кто такой Мараб? Чувак, пересмотри уроки, которые я записывал для Генри Сехудо. Я Мераб! И тебе потребуется год, чтобы подготовиться ко мне», − ответил Мераб Двалишвили.

Ранее Мераб Двалишвили заявлял о готовности провести поединок с Шоном О'Мэлли на турнире UFC 306, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

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