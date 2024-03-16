Тарасов: если получится договориться с Хантом, его бой с Минковым соберет большую арену

Виталий Тарасов, представитель экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова, рассказал о важности поединка с британцем Оли Томпсоном и оценил возможность встречи Минакова с экс-бойцом UFC Марком Хантом.

«Идёт завершающий этап подготовки, с 25 марта начнётся медиа-неделя перед боем. Сам поединок пройдёт по правилам бокс в ММА перчатках, три раунда по три минуты. Мы помним, как совсем недавно Оли Томпсон нокаутировал Алексея Олейника и показал свой уровень, поэтому недооценки соперника нет.

Считаю, что это отличный бой для возвращения Виталия, чтобы проверить свою форму после долго простоя. Владимир Хрюнов озвучивал, что ведёт переговоры с Маркам Хантом. Если получится, это крутой бой, который соберет большую арену зрителей. Хант любим российской аудиторией, я сам всегда смотрел его бои», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Бой Минакова и Томпсона состоится 29 марта в Москве.