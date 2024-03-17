Марчин Тыбура готов провести бой с Жаирзиньо Розенстрайком

Польский топовый тяжеловес Марчин Тыбура готов провести следующий бой против представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.

«Я чувствую, что всегда был тем, кто не избегает боёв, поэтому я не уверен, как реагировать на предложение UFC по поводу следующего боя. Если они захотят, чтобы я сразился с Розенстрайком, то я согласен, но, честно говоря, предпочёл бы более высокорейтингового соперника.

Вообще мы должны были провести бой с Жаирзиньо, наш поединок был запланирован ещё на январь 2022 года, но мне пришлось сняться тогда из-за проблем со здоровьем. Вероятно, это тот бой, который мне придётся провести, но прямо сейчас я не могу думать ни о каком конкретном сопернике. Я просто хочу сосредоточиться на победе и возвращении на правильный путь, поэтому у меня нет никаких имён на примете. Прямо сейчас я больше хочу отпраздновать свою победу и двигаться вперёд, а не планировать будущие бои», — приводит слова Тыбуры портал MMAJunkie.