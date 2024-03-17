Результаты турнира UFC Vegas 88 с главным боем Туиваса — Тыбура

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В ночь на 17 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 88. В главном бою вечера Польский боец смешанных единоборств Марчин Тыбура победил в первом раунде австралийца Тай Туивасу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Марчин Тыбура победил Тая Туивасу удушающим приёмом – (Раунд 1, 4:08).

Бой Брайана Баттла и Анже Луса был остановлен (Раунд 2, 1:00) и признан не состоявшимся из-за случайного тычка в глаз.

Овинс Сент-Прё победил Кеннеди Нзечукву раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Кристиан Родригес победил Исаака Дулгаряна раздельным решением (28-27, 27-28, 28-27).

Мэйси Чиассон победила Пэнни Кианзад удушающим приёмом – (Раунд 1, 3;54).

Джеральд Миршерт победил Брайана Барбарену удушающим приёмом – (Раунд 2, 4:23).

Майк Дэвис победил Натана Леви удушающим приёмом – (Раунд 2, 1:43).

Челси Чендлер победила Жозиану Нунес единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Жафел Фильо победил Оде Осборна удушающим приёмом – (Раунд 1, 4:27).

Дэнни Силва победил Джоша Кулибао раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Жаклин Аморим победила Кори МакКенну удушающим приёмом – (Раунд 1, 1:38).

Тиаго Мойзес победил Митча Рамиреза техническим нокаутом (Раунд 3, 0:15).

Чэд Энхелигер победил Чаралампоса Григориоу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).