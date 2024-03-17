Результаты турнира UFC Vegas 88 с главным боем Туиваса — Тыбура

В ночь на 17 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 88. В главном бою вечера Польский боец смешанных единоборств Марчин Тыбура победил в первом раунде австралийца Тай Туивасу.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.
Марчин Тыбура победил Тая Туивасу удушающим приёмом – (Раунд 1, 4:08).
Бой Брайана Баттла и Анже Луса был остановлен (Раунд 2, 1:00) и признан не состоявшимся из-за случайного тычка в глаз.
Овинс Сент-Прё победил Кеннеди Нзечукву раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Кристиан Родригес победил Исаака Дулгаряна раздельным решением (28-27, 27-28, 28-27).
Мэйси Чиассон победила Пэнни Кианзад удушающим приёмом – (Раунд 1, 3;54).
Джеральд Миршерт победил Брайана Барбарену удушающим приёмом – (Раунд 2, 4:23).
Майк Дэвис победил Натана Леви удушающим приёмом – (Раунд 2, 1:43).
Челси Чендлер победила Жозиану Нунес единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Жафел Фильо победил Оде Осборна удушающим приёмом – (Раунд 1, 4:27).
Дэнни Силва победил Джоша Кулибао раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Жаклин Аморим победила Кори МакКенну удушающим приёмом – (Раунд 1, 1:38).
Тиаго Мойзес победил Митча Рамиреза техническим нокаутом (Раунд 3, 0:15).
Чэд Энхелигер победил Чаралампоса Григориоу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).