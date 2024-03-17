Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко попросил прощения у брата Фёдора

Александр Емельяненко попросил прощения у брата Фёдора
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему брату, легенде ММА и бывшему чемпиону PRIDE в тяжёлом весе Фёдору Емельяненко с просьбой простить его в честь православного праздника «Прощённого воскресенья», который является последним днём праздника «Масленицы».

«Фёдор, брат мой, сегодня прощённое воскресенье. Прости меня, где я тебя обидел словом, делом, помыслом. Прости меня, каюсь», — сказал Александр Емельяненко в видеообращении к брату.

Напомним, что Фёдор и Александр поссорились в начале 2010-х годов. Согласно официальной версии отношения между ними испортились тогда, когда Александр начал злоупотреблять алкоголем, в результате чего попал в несколько скандалов.

Материалы по теме
«Можно сесть, поговорить, а не надувать щёки». А. Емельяненко — о конфликте с Фёдором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android