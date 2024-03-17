Александр Емельяненко попросил прощения у брата Фёдора

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему брату, легенде ММА и бывшему чемпиону PRIDE в тяжёлом весе Фёдору Емельяненко с просьбой простить его в честь православного праздника «Прощённого воскресенья», который является последним днём праздника «Масленицы».

«Фёдор, брат мой, сегодня прощённое воскресенье. Прости меня, где я тебя обидел словом, делом, помыслом. Прости меня, каюсь», — сказал Александр Емельяненко в видеообращении к брату.

Напомним, что Фёдор и Александр поссорились в начале 2010-х годов. Согласно официальной версии отношения между ними испортились тогда, когда Александр начал злоупотреблять алкоголем, в результате чего попал в несколько скандалов.