Стрикленд: Джонс кусок дерьма, а Макгрегор давно скурился

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд в жёсткой манере высказался в адрес популярных бойцов UFC — Джона Джонса и Конора Макгрегора.

«В конце концов, Джон Джонс — кусок дерьма. Я знаю это, весь мир это знает, нам не нужно зацикливаться на его былых заслугах. Ему нужно взять себя в руки, подраться с Аспиналлом и покончить с этим дерьмом.

Действительно ли мы должны превозносить Конора Макгрегора в наши дни? Этот парень давно скурился. Сейчас он готовится стать пенсионером на яхте», — приводит слова Стрикленда портал Yahoo Sports.

Напомним, что в последнем поединке Шон Стрикленд уступил единогласным решением судей Дрикусу дю Плесси. Их поединок возглавил турнир UFC 297, который состоялся в Торонто.