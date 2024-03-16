Шон Стрикленд требует реванш у Дрикуса дю Плесси

Американский топовый боец UFC Шон Стрикленд обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе южноафриканцу Дрикусу дю Плесси с требованием дать ему бой-реванш.

«Дрикус, ты хочешь встретиться со мной или с Иззи? Смотри в чём дело. Дана Уайт сказал, что я победил тебя. Цифры говорят об этом же. Нам надо уладить эту проблему. У меня нет к тебе ничего кроме уважения. Поэтому давай решим этот вопрос», — написал в своих социальных сетях Шон Стрикленд.

Напомним, что титульный бой между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси стал главным событием турнира UFC 297, который прошёл 21 января в Торонто, Канада. Для Стрикленда это была первая защита пояса. Поединок завершился победой Дрикуса дю Плесси раздельным решением судей.