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Майкл Чендлер сделал категоричное заявление о бое с Макгрегором

Майкл Чендлер сделал категоричное заявление о бое с Макгрегором
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер заявил, что его поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором состоится нынешним летом. Что касается даты, то Чендлер пока не стал её называть.

«У меня есть официальное объявление. Это произойдёт этим летом. Не могу назвать вам точную дату, но это произойдёт этим летом! У нас есть договорённость. Этим летом бой состоится. Он начинает тренироваться. Я начинаю тренироваться. Этим летом мы столкнёмся, и это будет очень весело», — приводит слова Чендлера TMZ.

На счету Чендлера 31 поединок, он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. Макгрегор в общей сложности провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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