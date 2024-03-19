«Бросил тренировки и стал много пить». Вредные привычки не пустят Макгрегора в октагон

Фанаты UFC продолжают с нетерпением ждать возвращения Конора Макгрегора в октагон. И даже следующий соперник уже давно известен – им должен стать Майкл Чендлер. Но поединок постоянно откладывается, дата сдвигается. А всё потому, что ирландца продолжают преследовать проблемы различного характера. Сначала Ноториус не мог пройти тестирование на запрещённые вещества. Многие даже связывали разрыв отношений UFC с ВАДА именно с фигурой Макгрегора. А теперь Конор столкнулся с новой проблемой.

Конор давно славился своей «любовью» к алкоголю. Он даже создал собственный бренд виски Proper Twelve, который впоследствии продал за $ 600 млн. Но употреблять не перестал. И даже рассказывал, что именно в этом заключается секрет его физического состояния: «Proper Twelve и Forged Irish Stout. Подаётся вместе с моей собственной органически выращенной ирландской говядиной, приготовленной на горячем камне. TIDL от боли».

А сейчас, в тот самый момент, когда все ждут скорейшего возвращения в октагон, Конор выкатил неожиданное признание. Видимо, он вновь не может сосредоточиться на тренировках: «У меня был тренировочный лагерь в Каннах на юге Франции, у меня был лагерь в Дубае, где со мной тренировались чемпионы мира, а я рассчитывал на бой в декабре, а затем – в январе. Потом моё возвращение стало откладываться, в результате чего я потерял интерес, бросил полноценные тренировки и начал много пить».

Конор Макгрегор Фото: Samir Hussein/WireImage

Стоит отметить, что и последние неудачи Макгрегора постоянно связывали именно с употреблением алкоголя. Ни о каком здоровом образе жизни не шло и речи. На всех пресс-конференциях он появлялся со стаканом виски в руках, причем вообще не стеснялся выпивать прямо на публике. Видимо, это и стало губительным фактором для организма Конора, что в итоге привело к перелому ноги в противостоянии с Дастином Порье. А восстановление ирландца откровенно подзатянулось.

Даже у Даны Уайта, который на протяжении длительного времени уверенно заявлял о предстоящем возвращении Конора, начинает заканчиваться терпение. Даже он отказывается однозначно говорить, что ирландец действительно появится в октагоне: «Если бы у вас было чертовски много денег, стали бы вы сидеть здесь сейчас и задавать мне этот вопрос? Нет, не стали бы. Я только что ответил на ваш вопрос. А вообще я не знаю… У Конора много денег. Если Конор появится, мы будем счастливы. Мы будем в восторге, когда он вернётся и будет драться. Деньги многое усложняют. Он только что снялся в фильме, ему нужно заниматься его продвижением. Так что у него есть соответствующие обязательства. Он действительно хочет драться в этом году, но посмотрим, что произойдёт».

Пагубные привычки разрушают не только спортивную жизнь Конора. За последнее время он слишком часто попадал в громкие скандалы. Избиение пенсионера в баре, обвинения в изнасиловании, нападение на маскота клуба НБА. И каждый раз в этом фигурировал алкоголь. Даже недавние посты против правительства Ирландии были опубликованы в социальных сетях, а затем удалены. И, складывается ощущение, писались они далеко не на трезвую голову. Видимо, алкоголь рано или поздно всё-таки доведёт Ноториуса до проблем, избавиться от которых с такой же лёгкостью не получится.

Стоит отметить, что Конор – не единственный боец, который испытывает проблемы с зависимостями. Систематически в такие истории попадает и Джон Джонс. Чемпион UFC в тяжёлом весе любит на широкую ногу отдыхать и праздновать свои победы. Но пагубная привычка не мешает ему раз за разом удачно возвращаться в клетку. Вот только Макгрегор – не Джонс. Костяной после трёхлетнего простоя набрал форму, перебрался в новый дивизион и с ходу завоевал там пояс. А вот Макгрегор пока даже не может выйти в октагон.

Конор, к сожалению, давно перестал питать спортивный интерес к смешанным единоборствам. Да и особенного денежного интереса у него нет, поскольку в финансах Макгрегор не нуждается уже давно. Поэтому Чендлеру, похоже, действительно стоит начинать искать нового соперника. Пагубные привычки вновь начинают затягивать ирландца и могут окончательно перечеркнуть ему дорогу в UFC. И всё-таки хочется верить, что Ноториус подарит всем фанатам ещё хотя бы один поединок.