Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования жертвам трагедии, которая произошла вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое НЕ способны люди, это дело рук нелюдей, каждый ответит за свой скверный и подлый поступок», — написал Хабиб в своих социальных сетях.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), 40 человек погибли и более 100 пострадали. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.