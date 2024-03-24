Фьюри высказался о скандальном поединке Усика и Дюбуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) заявил, что победит Александра Усика (21-0, 14 КО) и сказал, что украинец был нокаутирован в поединке против Даниэля Дюбуа (20 -2, 19 KO).

«Я разрушу его. Он проделал свою работу, и я не собираюсь его разбирать. Он абсолютный чемпион в тяжёлом весе и объединённый чемпион в супертяжёлом весе.

Он дрался с четырьмя соперниками в хевивейте, Уизерспун, Чисора, Джошуа, Дюбуа. Они имеют общую вещь – они методичные, медленные бойцы. Чтобы выйти вперёд, они должны были поднимать руки. Они это делают, у них одинаковый медленный стиль. Все они ищут один удар, чтобы нокаутировать человека, но они не делают это правильно, и он смог победить этот стиль четыре раза.

Я верю в себя. Я не думаю, что мой удар намного быстрее его. Да, у меня лучшие движения, чем у него, я крепче его и так далее. Будь он в тяжёлом весе, тогда он мог бы иметь ловкость двигаться лучше, но я никогда не встречал супертяжеловеса, кто когда-либо был таким быстрым как я.

Даже в крузервейте, он всё время жаловался судьям, что получал удары ниже пояса, когда это не было так.

Он получил удар в тело от Дюбуа и его выбило. Он лежал на полу и дрожал. Он взял четыре-пять минут передышки, судья дал ему все шансы на свете, он должен был отсчитать нокаут около 59 раз, но я здесь не для того, чтобы набрасывать ему слова, я просто рассказываю факты. Это факт, что он был нокаутирован в тело», – цитирует Фьюри BoxNation.

Напомним, бой Усик – Фьюри запланирован на 18 мая.