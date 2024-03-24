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«Ты потерял самую большую возможность в жизни». Уайт — об укусе бойца UFC

«Ты потерял самую большую возможность в жизни». Уайт — об укусе бойца UFC
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент, произошедший в поединке между бразильцами Андре Лимой и Игором да Силвой на турнире UFC Vegas 89.

«Если ты расстроен и хочешь выйти из боя, есть много способов сделать это, но самое худшее, что вы можете сделать, — это укусить своего соперника. Теперь ты получишь дисквалификацию и потеряешь самую большую возможность в своей жизни. Не говоря уже о том, что у него возникнут проблемы с Атлетической комиссией штата Невада», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

По ходу боя да Силва укусил своего соперника за руку во втором раунде и был дисквалифицирован. Отметим, что это был дебютный бой Лимы и да Силвы в UFC. При этом да Силва потерпел первое поражение в карьере.

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