Боец UFC получил бонус $ 50 тыс. за «Укус вечера»

Бразильский боец UFC Андре Лима, дебютировавший в UFC на турнире в Вегасе, получил бонус в размере $ 50 тыс. за «Укус вечера».

Напомним, Лима встречался с соотечественником Игором да Силвой. По ходу боя да Силва укусил своего соперника за руку во втором раунде и был дисквалифицирован.

После боя Лима сделал татуировку с изображением укуса на бицепсе.

Лучшим боем вечера был признан поединок Ярно Эрренса и Стивена Нгуена.

Лучшее выступление вечера – Пэйтон Талботт и Фернандо Падилья.

Напомним, в ночь на 24 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В главном бою вечера бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас одержала победу над представительницей Бразилии Амандой Рибас.