Боец UFC получил бонус $ 50 тыс. за «Укус вечера»

Бразильский боец UFC Андре Лима, дебютировавший в UFC на турнире в Вегасе, получил бонус в размере $ 50 тыс. за «Укус вечера».
Напомним, Лима встречался с соотечественником Игором да Силвой. По ходу боя да Силва укусил своего соперника за руку во втором раунде и был дисквалифицирован.
После боя Лима сделал татуировку с изображением укуса на бицепсе.
Лучшим боем вечера был признан поединок Ярно Эрренса и Стивена Нгуена.
Лучшее выступление вечера – Пэйтон Талботт и Фернандо Падилья.
Напомним, в ночь на 24 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В главном бою вечера бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас одержала победу над представительницей Бразилии Амандой Рибас.