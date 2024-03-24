Тренер О’Мэлли: Двалишвили — зверь, он пугает

Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О’Мэлли, высказался о грузинском претенденте на титул Мерабе Двалишвили.

«Мераб — это зверь. Любой, идущий на серии из 10 побед, обладает уверенностью, что само по себе пугающе, а его кардио невероятно. Это пугает. Его кардио пугает, но я знаю и то, что он никогда не встречался с кем-то вроде Шона, а клетка будет большой. Я в предвкушении.

У нас определённо есть пути к победе. И есть пути к поражению. Если мы заявим о себе, а Шон делает это каждый раз… Мераб – проблема, без сомнений. Но у нас есть способ победить», — сказал Уэлч в подкасте The MMA Hour.

Ранее о возможном поединке с Двалишвили высказался Шон О’Мэлли.