Камил Гаджиев назвал лучших бойцов в истории UFC по весовым категориям

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал недавние слова президента UFC Даны Уайта о Камару Усмане. Дана его назвал величайшим бойцом полусреднего веса в истории. Кроме того, Гаджиев назвал свой рейтинг лучших бойцов UFC в различных весовых категориях.

«Задумался, а кто лучший. На мой взгляд, Жорж Сен-Пьер. И вообще начал про веса думать. Своей рейтинг составил, если интересно. Лучший боец всех времён. В 57 кг — Деметриус Джонсон. В 61 кг было сложнее, там не было такого очевидного лидера. И я решил, что это Доминик Круз. Здесь совокупность: медийность, интеллект, результаты боёв и так далее. В 66 кг — это Жозе Альдо, в 70 кг — это Хабиб. Если бы не было Хабиба, это был бы точно Макгрегор. А Хабиб ещё и выиграл в бою с Макгрегором. В 77 кг — это Жорж Сен-Пьер, в 84 —Андерсон Силва. В 93 кг — это Джон Джонс, а свыше 93, на мой взгляд, если брать конкретно UFC, то это Кейн Веласкес, а если брать MMA в целом, это Федор Емельяненко. Такой я сам рейтинг составил. В общем, с Даной я не согласился. Всё-таки Усман, конечно, крут, но Сен-Пьер – это явление», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.