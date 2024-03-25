Дана Уайт прояснил, дружили ли когда-то Хабиб и Макгрегор

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что, несмотря на мнение некоторых фанатов, между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором никогда не было дружбы.

«Их взлёт пришёлся на одно и то же время. Некоторые болельщики говорят, что они были приятелями. Но на самом деле они никогда не были приятелями. Скорее, это было похоже на взаимное уважение. Эти парни – убийцы. Они оба хотят быть лучшими. Они оба хотят побеждать, оба готовы драться с кем угодно и делать всё, чтобы быть первыми. Дружбы между такими парнями не будет», — сказал Уайт на канале Games With Names в YouTube.

Недавно Макгрегор ответил на вопрос, с кем бы он предпочёл сразиться – с медведем или гориллой.