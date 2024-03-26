Прохазка объяснил своё отношение к тому, что его бой с Ракичем пройдёт в прелимах UFC 300

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка объяснил, как относится к тому, что его бой с сербом Александром Ракичем пройдёт в прелимах турнира UFC 300 в то время, как американский не топовый боец Бо Никал будет драться в главном карде.

«Я не был удивлён этим. На самом деле меня это не волнует. Я просто принимаю это. Таково моё отношение. Я принимаю это, и в следующий раз, моя цель в том, чтобы показать всем, что мой бой должен находиться в главном карде или в главном событии турнира. Вот почему я дерусь. Я хочу каждый раз демонстрировать красотубоевых искусств», — приводит слова Прохазки портал MMAJunkie.

Напомним, что в последний раз Иржи Прохазка выходил в октагон в ноябре 2023 года на турнире UFC 295. Тогда его оппонентом стал Алекс Перейра, который нокаутировал чешского бойца во втором раунде.