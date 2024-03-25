Прохазка: Хилл опасен, но, если бой затянется, шансы Перейры возрастут

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о предстоящем титульном поединке между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джамалом Хиллом, который состоится на турнире UFC 300.

«У Хилла более широкий арсенал, и я считаю его фаворитом в этом бою. У него простой, но эффективный стиль. Джамал опасен в начале боя, но, если поединок затянется, шансы Перейры возрастут», – сказал Прохазка в интервью YouTube-каналу InsideFighting.

Перейра завоевал вакантный титул в ноябре, на UFC 295 в Нью-Йорке (США) досрочно остановив Прохазку. Отметим, что именно Хилл оставил пояс из-за тяжёлой травмы ахиллового сухожилия.

Юбилейный турнир UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).