«Тем ценнее будет победа». Алексей Тищенко — о возможном бое Тима Цзю и Теренса Кроуфорда

Известный российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился мнением о возможном поединке между австралийцем с русскими корнями Тимофеем Цзю и американцем Теренсом Кроуфордом. Ранее сообщалось, что команда Цзю приступит к переговорам с Кроуфордом в том случае, если Тимофей одержат победу в бою Себастьяном Фундорой. Он пройдёт 31 марта мск в Лас-Вегасе.

«Считаю, что это очень серьёзный соперник. Таких ещё не было в его карьере. Бой станет реальной проверкой его навыков и качеств. Это будет очень сложный бой для него. Если он случится, фаворитом будет Кроуфорд. Но тем ценнее будет победа, если Тимофей сможет её добиться», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.