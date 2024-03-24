Тим Цзю — Себастьян Фундора: сын российской легенды идёт за новым поясом. LIVE

Скажется ли на результате большая разница в антропометрии?

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе состоится интереснейший боксёрский вечер. Изначально турнир возглавляли Тим Цзю и Кит Турман, причём на кону не стоял титул WBO в первом среднем весе, которым владеет сын Кости Цзю. Но соперник получил травму, а наследник легендарного боксёра — нового оппонента. На замену вышел Себастьян Фундора, бой приобрёл статус титульного, а к поясу WBO добавили и вакантный титул WBC. Кроме того, поединок носит претендентский характер, победитель получит возможность подраться с номером один рейтинга P4P Теренсом Кроуфордом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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