Тим Цзю — Себастьян Фундора: сын российской легенды идёт за новым поясом. LIVE

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе состоится интереснейший боксёрский вечер. Изначально турнир возглавляли Тим Цзю и Кит Турман, причём на кону не стоял титул WBO в первом среднем весе, которым владеет сын Кости Цзю. Но соперник получил травму, а наследник легендарного боксёра — нового оппонента. На замену вышел Себастьян Фундора, бой приобрёл статус титульного, а к поясу WBO добавили и вакантный титул WBC. Кроме того, поединок носит претендентский характер, победитель получит возможность подраться с номером один рейтинга P4P Теренсом Кроуфордом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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«Это монстр». Тим Цзю назвал бойца, способного побить Сауля Альвареса
Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю назвал бойца, который, по его мнению, способен победить действующего абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса.
«Канело – Бенавидес? Я большой поклонник Бенавидеса, это настоящий монстр, просто зверь. Если они подерутся, я буду склоняться к Бенавидесу», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Тим Цзю: моя цель — сделать семью Цзю величайшей в истории бокса
Действующий чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с именитым американцем Китом Турманом, который состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США).
«Я знаю, чего добился Кит, но считаю, что его время прошло, сейчас другая эпоха, эпоха Тима Цзю. Я не просто намерен победить Кита Турмана, а победить ярко. Моя цель – сделать семью Цзю величайшей в истории бокса», — цитирует Цзю BoxingScene.
Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Канело — Мунгия
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO) и Хайме Мунгией (43-0, 34 KO), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США).
«Канело победит и сделает это легко. Этот бой для него – прогулка по парку, как по мне», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
«Это было приятно». Тим Цзю отреагировал на исход боя Джошуа — Нганну
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал результат боксёрского поединка между звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Мне нравится история Нганну. Он нравится мне как человек. Кажется, что бойцы смешанных единоборств приходят в бокс и у них всё получается.
Даже учитывая то, что я поклонник обоих бойцов, мне было приятно увидеть, как боксёр победил бойца MMA в нашем спорте, которому мы посвящаем всю жизнь», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHypec.com.
Где покажут бой Тим Цзю — Себастьян Фундора
Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Но «Чемпионат» расскажет о всех событиях в своей онлайн-трансляции.
Магомед Курбанов рассказал, почему у Тима Цзю нет шансов в бою с Кроуфордом
Российский топовый боксёр Магомед Курбанов объяснил, почему у молодого проспекта Тима Цзю нет шансов в бою с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WC, The RIng, WBA и IBF Теренсом Кроуфордом.
«Против Кроуфорда шансов не вижу для Тима. У Кроуфорда слишком много опыта, он очень техничный и хладнокровный. Мне очень нравится Кроуфорд как боксёр. Настолько хладнокровный… К тому же Тим Цзю стилистически будет удобен Кроуфорду», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время боя Тим Цзю — Себастьян Фундора
Поединок Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры пройдёт 31 марта. Начало турнира — в 04:00 по московскому времени.
Цзю: бой с Фундорой – возможность завоевать величие
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) высказался о предстоящем объединительном поединке с американцем Себастьяном Фундорой (20-1, 13 KO), который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).
«Это возможность стать великим. Бой с Фундорой — это первая возможность завоевать величие», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Главный кард турнира с главным боем Цзю — Фундора
- Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес);
- Себастьян Фундора — Сергей Богачук (первый средний вес);
- Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);
- Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);
- Тимофей Цзю — Себастьян Фундора (первый средний вес).