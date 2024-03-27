Хавьер Мендес назвал единственного бойца, после удара которого Хабиб был потрясён

Известный тренер Хавьер Мендес поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове. По словам Мендеса, более крепкого подбородка, чем у Хабиба, он ни у кого не видел, а единственным бойцом, который потряс россиянина, был американец Майкл Джонсон.

«У Хабиба самый крепкий подбородок, который я когда-либо видел. Единственным человеком, который его немного потряс, был Майкл Джонсон. Немного. Кроме него, никто больше его не беспокоил», — сказал Мендес на канале MMA Mania в YouTube.

Нурмагомедов и Джонсон встречались в ноябре 2016 года, бой закончился победой Хабиба приёмом в третьем раунде.

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