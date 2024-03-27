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Хавьер Мендес назвал самого опасного бойца всех времён

Хавьер Мендес назвал самого опасного бойца всех времён
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, прокомментировал недавние слова экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, а ныне члена Зала славы Даниэля Кормье. «Мне кажется, что Ислам опаснее, чем был Хабиб на пике», — помимо прочего, говорил Кормье.

«Возможно, Даниэль имел в виду более квалифицированный, когда говорил, что Ислам опаснее, чем Хабиб на пике. Я думаю, так и есть. Но чтобы говорить «более опасный»… мне не кажется, что когда-то был какой-то человек, который был опаснее Хабиба. В моём представлении нет никого опаснее Хабиба. Никого. Никто с ним не справится», — сказал Мендес на канале MMA Mania в YouTube.

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Ранее Мендес назвал идеального соперника для следующего боя Махачева.

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