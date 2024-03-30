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Боец UFC Потеря высказался о предстоящем поединке с Шарой Буллетом

Боец UFC Потеря высказался о предстоящем поединке с Шарой Буллетом
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Боец UFC, представляющий Украину, Игорь Потеря поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Шарабутдином Магомедовым. Бойцы проведут поединок на турнире UFC on ABC 6, который состоится 29 июня в Эр-Рияде.

«Многие уже слышали, что в июне этого года я буду драться с Шарой Буллетом. Я здесь, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе, и поэтому должен драться со всеми. Никогда не выбирал себе соперников – я принимаю все испытания и соглашаюсь на все бои, которые даёт мне UFC. Что касается соперника, я считаю, что он переоценён, и скоро я покажу, почему так думаю. Его прозвище Пират. Дуэлянт (Прозвище Игоря. — Прим. «Чемпионата») возьмёт Пирата на абордаж и утопит в Саудовской Аравии», — написал Игорь Потеря в своих социальных сетях.

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