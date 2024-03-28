Назван следующий соперник Шары Буллета в UFC

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретится с представителем Украины Игорем Потерей. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии 22 июня.
Магомедов пока провёл только один бой в UFC. При этом за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда единогласным решением оказался сильнее бразильца Бруну Силвы.
Игорь Потеря провёл пять боёв в UFC, в двух из которых победил. В феврале этого года он оказался сильнее Роберта Брычека.
Ранее стало известно, что на этом же турнире российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович проведёт поединок с соотечественником Александром Волковым.
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше