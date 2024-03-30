«Я жду тебя в Париже». Имавов бросил вызов Стрикленду

Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов заявил о желании провести реванш с бывшим чемпионом дивизиона американцем Шоном Стриклендом.

«Шон Стрикленд, я жду тебя на турнире UFC в Париже. Если ты не трус, то приходи на вражескую территорию», — сказал Имавов в интервью YouTube-каналу RMC Sport Combat.

Напомним, первый бой Стрикленда и Имавова состоялся в январе 2023 года на турнире UFC Fight Night 217 и завершился победой американца единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

В своём последнем бою на UFC 297 в январе Стрикленд проиграл раздельным решением южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Имавов на UFC Fight Night 235 одолел грузина Романа Долидзе.