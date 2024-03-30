Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я жду тебя в Париже». Имавов бросил вызов Стрикленду

«Я жду тебя в Париже». Имавов бросил вызов Стрикленду
Комментарии

Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов заявил о желании провести реванш с бывшим чемпионом дивизиона американцем Шоном Стриклендом.

«Шон Стрикленд, я жду тебя на турнире UFC в Париже. Если ты не трус, то приходи на вражескую территорию», — сказал Имавов в интервью YouTube-каналу RMC Sport Combat.

Напомним, первый бой Стрикленда и Имавова состоялся в январе 2023 года на турнире UFC Fight Night 217 и завершился победой американца единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

В своём последнем бою на UFC 297 в январе Стрикленд проиграл раздельным решением южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Имавов на UFC Fight Night 235 одолел грузина Романа Долидзе.

Материалы по теме
Шон Стрикленд заявил, что покинет UFC, если не выполнят его условия
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android