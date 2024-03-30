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Шон Стрикленд заявил, что покинет UFC, если не выполнят его условия

Шон Стрикленд заявил, что покинет UFC, если не выполнят его условия
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что покинет UFC, если ему не дадут реванш с действующим обладателем титула в дивизионе до 84 кг Дрикусом дю Плесси.

«Фанаты UFC хотят, чтобы мы с Дрикусом решили этот вопрос. Дрикус тоже хочет этого. Все в курсе, что я дрался в чёртовой либеральной стране, где меня ненавидели. Дана это понимает. Если бы на моём месте был кто-то другой, то реванш обязательно состоялся бы. Если всего этого не будет, то не знаю, тогда я уйду в бокс», – приводит слова Стрикленда Bloody Elbow.

Напомним, Шон и Дрикус разделяли октагон на турнире UFC 297. Их бой возглавлял турнир. Дрикус дю Плесси одержал победу раздельным решением судей и стал новым чемпионом дивизиона.

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