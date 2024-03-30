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Боб Арум оценил вероятность организации боя Фьюри — Джошуа

Боб Арум оценил вероятность организации боя Фьюри — Джошуа
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, оценил вероятность организации мегафайта подопечного с соотечественником Энтони Джошуа.

«Кажется, Джошуа вернул уверенность. Если он продолжит в том же духе, то будет очень опасен. Давайте подумаем, что произойдёт, если бой Фьюри — Усик станет классикой. Если он получится захватывающим, публика захочет увидеть его снова, и в таком случае поединок Фьюри и Джошуа отодвинется на второй план.

А если поединок получится односторонним и Фьюри снесёт Усика? В таком случае решение будет за Турки Аль аш-Шейхом. Он может найти какую-то договорённость, которая приведёт к бою Фьюри – Джошуа», — цитирует Арума Daily Mail.

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