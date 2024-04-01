«Я хотел избить судью». Бруно Силва намерен обжаловать результат поединка с Уайдманом

Бразильский боец UFC Бруно Силва дал комментарий по поводу результата поединка с Крисом Уайдманом, который состоялся в ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США).

Поединок завершился победой Уайдмана в третьем раунде. Изначально была объявлена победа техническим нокаутом, однако затем результат был пересмотрен. Теперь американскому бойцу присуждена победа единогласным техническим решением судей.

«Судья провёл очень странный бой. Он допускал ошибки несколько раз. Крис ткнул пальцем мне в глаз, и бой должен был быть признан несостоявшимся.

Уайдман, полагаю, не станет соглашаться на реванш, но давайте посмотрим, что сделает в этой ситуации UFC. Верю, что они примут справедливое решение.

Изначально я подумал, что судья остановил бой из-за моего глаза, но затем увидел, как Уайдман празднует победу. В этот момент я очень разозлился и призвал рефери посмотреть повтор. Мне хотелось его избить, но я понимал, что это испортит мою карьеру, поэтому я сдержался.

Позже мне сказали, что результат был изменён, и я почувствовал облегчение, потому что рассчитывал на то, что бой признали несостоявшимся. Но потом мне сказали, что Уайдман победил решением. Я просто не могу этого понять. Он тыкал мне пальцем в глаз во втором и третьем раундах, и ему отдают победу единогласным решением?

Крис повёл себя нечестно. Судья сказал мне, что нельзя драться с выставленными вперёд пальцами, но он провёл так весь поединок, а затем праздновал так, будто нокаутировал меня», — сказал Силва на пресс-конференции после боя.