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Джо Роган: Уиттакер — это настоящая проверка для Чимаева

Джо Роган: Уиттакер — это настоящая проверка для Чимаева
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Комментатор UFC Джо Роган высказался по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Это будет чертовски дикий бой. Уиттакер против Хамзата — это то, что нужно. Настоящая проверка Хамзата. Потому что Уиттакер — большой чувак. Солидный, мускулистый, бывший чемпион… Это настоящий средневес, в отличие от Камару Усмана. У Камару не было шанса подготовиться к этому бою, у него было всего десять дней», — приводит слова Рогана Marca.

Напомним, в последний раз Уиттакер дрался против Пауло Косты на турнире UFC 298, прошедшем 18 февраля. Поединок закончился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей.

Профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний раз Хамзат выходил в октагон в октябре 2023 года, когда на турнире UFC 294 он победил Камару Усмана решением большинства судей.

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