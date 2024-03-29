Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался о Чимаеве перед боем с ним

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке с бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Противостояние запланировано на 22 июня. Спортсмены сразятся на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Я понимаю, что он сильный боец, который очень любит бороться. Он здорово использует свои габариты и к тому же обладает нокаутирующей силой. Но если честно, мне кажется, что ему просто нравится играть злодея, в то время как в действительности он благородный боец. У нас будет честный бой. Мы оба не трусы. Поэтому с нетерпением жду возможности начать творить историю в Саудовской Аравии», — сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

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