Доминик Рейес рассказал о состоянии своего здоровья

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, американец Доминик Рейес заявил, что его проблемы со здоровьем остались позади и он готов вернуться в октагон.

«Всем привет. Я только что получил справку о состоянии своего здоровья. Признаков тромбоза глубоких вен больше нет. Это очень волнительно для меня. Следующие несколько дней мне придётся принимать препараты, разжижающие кровь. Я готов и заряжен на все 100 процентов. Спасибо вам всем за добрые слова, любовь, поддержку и прочее. Пора вернуться к делу», — написал Рейес в своих социальных сетях.

Напомним, в феврале Доминик сообщил, что врачи выявили у него тромбоз глубоких вен. По этой причине он был вынужден сняться с поединка с новозеландцем Карлосом Ульбергом.