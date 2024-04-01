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Камил Гаджиев высказал «большой вопрос» к бою Уиттакера и Чимаева

Камил Гаджиев высказал «большой вопрос» к бою Уиттакера и Чимаева
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Большой вопрос – это пять раундов для Хамзата. Я уже не раз говорил об этом и сейчас скажу, что у Хамзата всегда будут проблемы в пятираундовых боях. Если он преодолеет эти проблемы, то точно выиграет у Уиттакера. Если не преодолеет, то у него будут большие проблемы с Уиттакером», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 294, Чимаев победил раздельным судейским решением нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана. Уиттакер в феврале на UFC 298 одолел по очкам бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косту.

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