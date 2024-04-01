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Биспинг объяснил, почему бой с Уиттакером может обернуться для Чимаева катастрофой

Биспинг объяснил, почему бой с Уиттакером может обернуться для Чимаева катастрофой
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг считает, что предстоящий поединок с австралийцем Робертом Уиттакером может обернуться для звёздного проспекта среднего веса (до 84 кг) Хамзата Чимаева катастрофой.

«Если не ошибаюсь, это первый пятираундовый бой для Хамзата Чимаева. И это не может не настораживать, если вы болеете за него. Чего Роберт Уиттакер не делает, так это не сбавляет в темпе. Он очень опытен и уже давно выступает на высочайшем уровне.

Чимаев устаёт, и это очевидно. У него невероятная природная сила, то, как он валит людей и доминирует с самого начала… Но он не смог финишировать Камару Усмана и в итоге замедлился.

Если Чимаев не сможет прикончить Уиттакера в начале, то пятираундовый бой против такого парня обернётся для него настоящей катастрофой», – приводит слова Биспинга Galaxy MMA.

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