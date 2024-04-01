Андре Уорд поделился прогнозом на бой Канело – Мунгия

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO) и Хайме Мунгией (43-0, 34 KO).

«Мне нравится Хайме, я комментировал его бои, когда был HBO, это было тогда, когда я завершил карьеру, 2016 или 2017 год. Он очень хороший боец и это хороший бой, но считаю, что это тот поединок, в котором Канело должен побеждать», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Хайме Мунгии 27 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в июле 2018-го стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

После пяти успешных защит титула, в 2020 году, Мунгия поднялся в средний вес (до 72,6 кг), а в 2023-м перешёл во второй средний дивизион.