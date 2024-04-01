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«Дал лыску». Ислам Махачев показал кардинальную смену имиджа

«Дал лыску». Ислам Махачев показал кардинальную смену имиджа
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев показал кардинальную смену имиджа.

«Дал лыску», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Поединок стал для бойцов вторым, восьмью месяцами ранее на UFC 284 россиянин выиграл единогласным судейским решением.

Ожидается, что летом Махачев проведёт третью защиту титула против двукратного претендента американца Дастина Порье, в своём последнем бою на турнире UFC 299 Порье нокаутировавшего француза Бенуа Сен-Дени.

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