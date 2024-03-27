Даниэль Кормье назвал самого подходящего соперника для Ислама Махачева

Даниэль Кормье выступил за организацию боя между действующим чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым и топовым американским бойцом Дастином Порье.

«Это лучший вариант для UFC. Ислам хочет драться, и мне кажется, что этот поединок нужно организовать как можно скорее. Для Дастина это огромный шанс. Поскольку в случае его победы он станет тем, кто победил одного из самых доминирующих чемпионов. Если Дастин проиграет, то у вас будет чемпион, который только что провёл две защиты титула против Александра Волкановски, одну — против Дастина Порье, а дальше будут победители в парах Оливейра — Царукян и Гэтжи — Холлоуэй. Для Ислама это ещё один бывший чемпион, против которого можно провести защиту титула. Результат нельзя предугадать, но можно дать возможность одному из них сотворить что-то невероятное. UFC будет иметь с этого выгоду. Организуйте Махачев против Порье. Это грандиозный бой. Это будет самый большой бой в карьере Ислама Махачева с точки зрения кассовых сборов», — приводит слова Кормье портал MMA Fighting.