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Кормье: победитель боя Чимаев — Уиттакер станет претендентом на титул

Кормье: победитель боя Чимаев — Уиттакер станет претендентом на титул
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Бой Чимаева и Уиттакера пройдёт в Саудовской Аравии, а это значит, что победитель получит титульный шанс. Это лежит на поверхности.

Второе, что я понял, — следующий бой за титул в среднем весе уже назначен. Адесанья будет драться с дю Плесси. Если бы это было нерешённым вопросом, то кого-то из этих двоих, Хамзата или Роберта, нужно было держать свободным, чтобы они могли подраться», — сказал Кормье во время программы на ESPN.

Напомним, в последний раз Уиттакер дрался против Пауло Косты на турнире UFC 298, прошедшем 18 февраля. Поединок закончился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей.

Профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний раз Хамзат выходил в октагон в октябре 2023 года, когда на турнире UFC 294 победил Камару Усмана решением большинства судей.

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