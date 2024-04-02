Ян назвал соперников, с которыми он намерен подраться в ближайшее время

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался по поводу желаемых соперников.

«Мне нужны реванши. Двалишвили, О’Мэлли. О Стерлинге нет смысла говорить, он перешёл в другой вес. Вот эти ребята, неважно, в каком порядке. А ещё мне интересен Марлон Вера», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting | ММА | Интервью.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 299, Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Спортивное мероприятие проходило в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США).

Бой россиянина и китайца открывал главный кард спортивного шоу. Противостояние продлилось всю дистанцию из трёх раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу Петра. После этого успеха в профессиональной карьере Яна стало 17 побед при пяти поражениях. До боя с Ядонгом Пётр шёл на серии из трёх проигранных поединков.