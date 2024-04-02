Ян рассказал, что бой с Ядонгом мог быть перенесён из-за проблем россиянина со здоровьем

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, что его поединок с китайским топовым бойцом Сонг Ядонгом мог быть перенесён.

«Для своих кондиций я провёл потрясающий бой. Мои 30-50% скиллов были потеряны ещё за три недели до поединка. Я уже знал, что не делаю борьбу, не спаррингую. И это большой момент, что я не мог бить ногами. Но слава богу, что всё получилось. Почему не снялся? У нас было 3,5 недели. Я верил и надеялся, что за это время буду наблюдать улучшения. Был разговор, что, если ситуация станет критичной, мы рассмотрим вариант с переносом поединка», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting | ММА | Интервью.

Напомним, победа над Сонг Ядонгом позволила Петру прервать серию из трёх поражений. Ранее Пётр проигрывал Алджамейну Стерлингу в реванше, Шону О'Мэлли и Мерабу Двалишвили.