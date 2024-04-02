Емельяненко и Немков будут в углу Молдавского во время боя с Делией

Знаменитые российские бойцы смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и Вадим Немков будут в углу Валентина Молдавского во время поединка с Анте Делией.

Делия является представителем Хорватии и выступает как профессионал с 2011 года, с 2019-го дерётся в PFL. Всего на его счету в американском промоушене восемь побед и два поражения.

Валентину Молдавскому 32 года. Россиянин выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл 10 боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.

Напомним, в январе 2023 года стало известно о том, что промоутерская организация Professional Fighters League выкупила права на Bellator. После этого все бойцы Bellator оказались в распоряжении PFL.