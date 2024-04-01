PFL 1: тренерская битва Фёдора и КроКопа, возвращения Молдавского и Гольцова. LIVE

В ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится турнир PFL 1. Он включил в себя сразу четыре поединка с участием российских бойцов. Первым из наших в октагоне появится Олег Попов (16-1). Его соперником станет Стив Моури (11-1-1-1 NC). Затем в карде выступит и ещё один россиянин – Сергей Билостенный (11-3). Его соперник — крепкий болгарин Благой Иванов (19-6-1 NC), который не так давно покинул UFC.

В соглавном событии вечера сойдутся Денис Гольцов (32-8) и Линтон Васселл (23-8-1 NC). Россиянин попытается отомстить за соотечественника. В прошлом году Линтон нанёс болезненное поражение Валентину Молдавскому (13-3-1 NC). А в главном событии турнира выступит сам Валентин. Ему будет противостоять хорват Анте Делия (24-5). Противостоять друг другу в углах будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

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