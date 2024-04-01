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PFL 1: Делия – Молдавский, Гольцов – Васселл, полный кард, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, прогнозы

PFL 1: тренерская битва Фёдора и КроКопа, возвращения Молдавского и Гольцова. LIVE
Сергей Сорокин
PFL 1
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В карде сразу четыре поединка с участием российских бойцов.

В ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится турнир PFL 1. Он включил в себя сразу четыре поединка с участием российских бойцов. Первым из наших в октагоне появится Олег Попов (16-1). Его соперником станет Стив Моури (11-1-1-1 NC). Затем в карде выступит и ещё один россиянин – Сергей Билостенный (11-3). Его соперник — крепкий болгарин Благой Иванов (19-6-1 NC), который не так давно покинул UFC.

В соглавном событии вечера сойдутся Денис Гольцов (32-8) и Линтон Васселл (23-8-1 NC). Россиянин попытается отомстить за соотечественника. В прошлом году Линтон нанёс болезненное поражение Валентину Молдавскому (13-3-1 NC). А в главном событии турнира выступит сам Валентин. Ему будет противостоять хорват Анте Делия (24-5). Противостоять друг другу в углах будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Особенно интересно будет в лучших лигах планеты по смешанным единоборствам:
Титульные поединки в боксе, команда Фёдора идёт за поясами PFL. Топ-8 боёв недели
Титульные поединки в боксе, команда Фёдора идёт за поясами PFL. Топ-8 боёв недели

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Где смотреть турнир PFL 1 с главным боем Анте Делия – Валентин Молдавский Дата и время турнира PFL 1 с боем Денис Гольцов – Линтон Васселл Полный кард турнира PFL 1 в с главным боем Делия – Молдавский
Live Сергей Сорокин

Молдавский рассказал, рассчитывает ли он попасть в UFC

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, выступающий в тяжёлом весе, ответил на вопрос, собирается ли он переходить в UFC.

«Я об этом особо не думаю. В будущем посмотрим. Может быть, окажемся там, может быть, нет. Это же и от UFC зависит. Пока никто никому не звонил, тем более мы на контрактах. Если у нас по какой-то причине закончится контракт и мы не будем продлевать — хотя лига будет и дальше давать хорошее предложение, поэтому я не думаю, что у нас будут причины уходить. Но если так сложится, что по какой-то причине мы станем свободными агентами и при этом UFC не предложит, то зачем идти проситься туда? Есть много других лиг. Они должны быть заинтересованы, а идти туда, чтобы галочка была «Вот я был в UFC» — я такими категориями не мыслю. Сколько бойцов, которых проталкивали в UFC, которых не позвали туда, у них там 2-3 поражения. Зато они говорят: «Я был в UFC». И что? Какой смысл прийти и отбыть раунды? Если приходить, то только ради того, чтобы стать чемпионом», — рассказал Молдавский в интервью Okko Sport.

12:05 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир PFL 1 с главным боем Анте Делия – Валентин Молдавский

Посмотреть турнир «PFL против Bellator» можно на Okko. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

12:04 Сергей Сорокин

В прошлом сезоне Гольцов остановился в шаге от титула PFL и $ 1 млн

Вспоминаем, как российский богатырь упустил свой шанс:
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Как же не везёт российским тяжеловесам! Гольцов рухнул вслед за Павловичем
12:02 Сергей Сорокин

Дата и время турнира PFL 1 с боем Денис Гольцов – Линтон Васселл

Турнир PFL 1 с соглавным боем Денис Гольцов – Линтон Васселл состоится в ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США). Турнир стартует в 01:00 по московскому времени.

12:02 Сергей Сорокин

Молдавский: первая мысль после поражения от Васселла — «лучше бы я сдох»

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказывал об ощущениях после поражения от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 292 в марте прошлого года. Тогда боец очень непросто переживал этот момент. Молдавский проиграл Васселлу техническим нокаутом в первом раунде.

«С чем могу сравнить поражение? Да со смертью. Первое ощущение после проигранного боя — лучше бы я сдох. Как бы это ни звучало, но типа такого. Тем более в бою, который ты точно должен был выигрывать. Чем тяжело это поражение — у меня таких ни разу не было. В любительских ММА я проиграл один раз Магомеду Анкалаеву раздельным решением — один судья отдал мне. С Бейдером хоть и единогласное решение, но тоже могли мне отдать. А тут не прикопаешься», — цитирует Молдавского «Матч ТВ».

12:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира PFL 1 в с главным боем Делия – Молдавский

  • Анте Делия – Валентин Молдавский;
  • Денис Гольцов – Линтон Васселл;
  • Лиз Кармуш – Джулиана Веласкес;
  • Тайрелл Форчун – Дэниел Джеймс;
  • Дакота Дитчева – Лиза Маулдин;
  • Благой Иванов – Сергей Билостенный;
  • Таила Сантос – Илара Джоанне;
  • Стив Моури – Олег Попов;
  • Кэна Ватанабе – Шэнна Янг;
  • Челси Хэкетт – Джена Бишоп;
  • Лукас Бреннан – Димитр Иви;
  • Джордан Хейдерман – Марсело Голм;
  • Брюс Мередит – Тай Калиста.
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