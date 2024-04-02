«Со мной Хамзату будет намного сложнее». Роберт Уиттакер — о поединке с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в категории до 84 кг австралиец Роберт Уиттакер хочет проверить, насколько хорош чеченский проспект Хамзат Чимаев. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 22 июня.

«Для меня это идеальный бой, потому что у меня есть шанс победить ещё одного парня с громким именем. Поединок против Хамзата, который вызывает много шумихи, привлечёт много внимания. На данный момент он самый страшный боец в дивизионе. Никто не хочет с ним драться. Он бугимен среднего веса. Именно такие бои вызывают волнение, потому что они являются испытаниями. Это тот бой, благодаря которому я буду гордиться собой.

Вероятно, в октагоне у меня будет преимущество в скорости и в ударе. Одна из его самых сильных сторон — это, юезусловно, борьба. Но со мной ему будет намного сложнее в плане тейкдаунов, просто из-за того, что я прекрасно контролирую дистанцию. На мой взгляд, победа в этом поединке даст мне шанс выйти на титульный бой.

Хамзат — хороший боец, у него хороший бойцовский IQ. У него есть понимание, какие вещи из его арсенала работают в бою, и он выходит на сцену с несомненной уверенностью в своих силах. Это очень опасная смесь. С нетерпением жду возможности протестировать Хамзата, чтобы понять, насколько велик ажиотаж вокруг него», — приводит слова Уиттакера портал Middle Easy.