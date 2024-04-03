О'Мэлли: Чимаев против Уиттакера — это огонь

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли прокомментировал анонс поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

«Чимаев против Уиттакера – это огонь. Хамзат – персонаж, который по-прежнему вызывает вопросы, по-прежнему интересен. Многие люди думают, что он был неубедителен против Усмана, поскольку Камару дрался на коротком уведомлении и три раунда», – сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Напомним, в последний раз Уиттакер дрался против Пауло Косты на турнире UFC 298, прошедшем 18 февраля. Поединок закончился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей.

Профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний раз Хамзат выходил в октагон в октябре 2023 года, когда на турнире UFC 294 победил Камару Усмана решением большинства судей.