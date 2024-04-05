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Хамзат Чимаев: давай сделаем 10 раундов, Дана

Хамзат Чимаев: давай сделаем 10 раундов, Дана
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Популярный чеченский боец, выступающий в среднем весе UFC, Хамзат Чимаев предложил президенту UFC Дане Уайту увеличить количество раундов в его поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем дивизионе австралийцем Робертом Уиттакером.

«10 раундов, погнали! Впервые в истории! Давай сделаем это, Дана Уайт», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Напомним, Хамзат Чимаев является непобеждённым бойцом и идёт на серии из 13 побед, из которых семь были одержаны под баннером UFC. В предыдущем поединке, который был соглавным событием на турнире UFC 294, Чимаев победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Свой следующий поединок Хамзат проведёт на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня и впервые в истории лиги пройдёт на территории Саудовской Аравии, в Эр-Рияде.

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