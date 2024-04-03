Соннен рассказал, с кем может подраться Стрикленд в ближайшее время

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен рассказал, что ждёт бывшего чемпиона промоушена в среднем весе американца Шона Стрикленда в ближайшее время.

«Я вижу два варианта развития событий. Первый: Шон Стрикленд будет страховать два главных поединка дивизиона: Уиттакер — Чимаев и дю Плесси — Адесанья. Второе — Бо Никал не просто так получил место в главном карде турнира UFC 300. Если он победит, то получит крупный бой, а единственным свободным вариантом является Шон Стрикленд», — сказал Соннен во время аналитической программы на ESPN.

Напомним, Стрикленд завоевал чемпионский титул на турнире UFC 293 в сентябре, сенсационно отобрав его у звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи, после чего, на UFC 298 в январе, уступил пояс дю Плесси.