Топурия чётко обозначил позицию по возможному реваншу с Волкановски в Австралии

Действующий чемпион UFC в полулёгком дивизионе испано-грузинский боец Илия Топурия объяснил, почему его реванш с экс-обладателем пояса в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски не состоится в Австралии на турнире UFC 305, который 18 августа пройдёт в Перте.

«Теперь я чемпион, какой смысл мне ехать защищать пояс на родину своего соперника?» — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

Напомним, на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме (США), Александр Волкановски уступил нокаутом Илии Топурии во втором раунде и утратил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Илия Топурия является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 15 побед, из которых 13 были одержаны досрочно.