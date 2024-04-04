Подруга Топурии прокомментировала фото с бойцом на Капри

Джорджина Узкатеги Баделл, девушка чемпиона промоушена UFC в полулёгком дивизионе Илии Топурии, разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На снимке, сделанном на Капри, Джорджина запечатлена вместе с Илией.

«К тому времени, когда этой фотографии исполнится один год, малыш будет со своими родителями», — написала Узкатеги Баделл.

Фото: Из личного архива Джорджины Узкатеги Баделл

Напомним, в последнем бою Топурия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок проходил на UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он и стал новым чемпионом промоушена в полулёгком весе. Всего на счету Топурии 15 побед в 15 боях.